Die Gefahr unter der Erde

Das stimmt, aber auf deutscher Seite ist zwangsläufig schlechter dokumentiert worden, wie viele Bomben fielen und wie viele Blindgänger unschädlich gemacht wurden. In den letzten Kriegsjahren ging es ja vorrangig darum, die kriegswichtige Infrastruktur aufrecht zu erhalten. Da wurde vorrangig an logistischen Zentren wie Bahnhöfen, Zugstrecken oder Flughäfen gesucht und Blindgänger entschärft. Zu der Zeit gab es viele unterschiedliche Entschärfungskommandos, teilweise wurden auch Häftlinge aus Gefängnissen und KZs angelernt und zu Entschärfungen eingesetzt. Aber das sind nur Bruchstücke aus der Entschärfungshistorie. Später wurden dann viele Blindgänger beim Wiederaufbau der Städte zufällig gefunden.

Aber es ist nicht so, dass man im Dunkeln tappen müsste, was die Schätzung der abgeworfenen Bomben angeht. Im Archiv der US-Airforce im Bundesstaat Alabama gibt es zum Beispiel wesentlich präzisere Dokumente über Bombardierungen. Einige davon sind hierzulande noch gar nicht bekannt und sollten ausgewertet werden.