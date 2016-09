Gardemin gibt Seilbahn noch nicht auf

Der Beschluss ist gefallen: Der Bezirksrat Linden-Limmer will keine Seilbahn, die das Neubaugebiet Wasserstadt an den öffentlichen Nahverkehr anbindet. Sozial- und Christdemokraten haben jüngst mit den Linken in absolut ungewohnter Eintracht gegen den Vorschlag der Grünen votiert. Und? War es das nun mit der Idee, die Bewohner der Wasserstadt und alle anderen, die dorthin wollen, über Linden und Limmer schweben zu lassen? Man kann sicher sein, dass Ideengeber Daniel Gardemin so schnell nicht aufgibt.

„Neues Spiel, neues Glück“ – so kommentierte der Vorsitzende der Grünen-Bezirksratsfraktion, der zugleich Chef der hannoverschen Grünen ist, am Tag nach der Abstimmungsniederlage den Fortgang der Dinge. Gardemin, der sich als Ratskandidat hat aufstellen lassen, hat schon die Zeit nach der Kommunalwahl im Blick. Wird er in den Stadtrat gewählt, will er dort einen neuen Vorstoß in Sachen Seilbahn unternehmen.